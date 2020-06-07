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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 7 червня у Києві зафіксували 3 418 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 43 людини захворіли на Covid-19, серед них – 1 медик.

За період пандемії у столиці 77 людей померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих:

  • 24 жінки віком від 22 до 70 рокiв;
  • 16 чоловікiв від 22 до 82 рокiв;
  • 2 дівчинки, яким по 4 роки і п’ятимісячний хлопчик.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація: 

  • Печерський район – 452 хворих;
  • Шевченківський район – 236 хворих;
  • Солом’янський район – 318 хворих;
  • Дніпровський район – 344 хворих;
  • Святошинський район – 265 хворих;
  • Деснянський район – 396 хворих;
  • Подільський район – 228 хворих;
  • Голосіївський район – 268 хворих;
  • Оболонський район – 258 хворих;
  • Дарницький район – 653 хворих.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

Читайте: В Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Станом на 6 червня в Україні зафіксували 550 нових випадків коронавірусу Covid-19.

Згідно зі статистикою, коронавірус підтверджений у 26 514 осіб. З них 777 пацієнтів померли. Вилікуватися змогли 11 812 осіб.

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