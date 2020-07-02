2 липня 2020 року у Києві виявили 5 242 випадки коронавірусу.

За останню добу – 104 особи захворіли на Covid-19.

Захворіли за добу:

57 жінок у віці від 19 до 94 років;

40 чоловіків у віці від 20 до 83 років;

три дівчинки від трьох місяців до дев’яти років і чотири хлопчики від 10 місяців до 15 років.

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Лідирує за кількістю нових хворих Дарницький район – 18 нових випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Печерський район – 585 хворих;

Шевченківський район – 423 хворих;

Солом’янський район – 495 хворих;

Дніпровський район – 583 хворих;

Святошинський район – 446 хворих;

Деснянський район – 631 хворий;

Подільський район – 358 хворих;

Голосіївський район – 399 хворих;

Оболонський район – 470 хворих;

Дарницький район – 852 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 2 липня, в країні вже 45 887 випадків Covid-19. Добовий приріст склав 889 осіб.

12 людей померли за минулу добу. Всього в країні 1 185 жертв коронавірусу.

Зараз в Україні 24 649 активних хворих.