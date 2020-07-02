PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

2 липня 2020 року у Києві виявили 5 242 випадки коронавірусу.

За останню добу – 104 особи захворіли на Covid-19.

Захворіли за добу:

  • 57 жінок у віці від 19 до 94 років;
  • 40 чоловіків у віці від 20 до 83 років;
  • три дівчинки від трьох місяців до дев’яти років і чотири хлопчики від 10 місяців до 15 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Лідирує за кількістю нових хворих Дарницький район – 18 нових випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Печерський район – 585 хворих;
  • Шевченківський район – 423 хворих;
  • Солом’янський район – 495 хворих;
  • Дніпровський район – 583 хворих;
  • Святошинський район – 446 хворих;
  • Деснянський район – 631 хворий;
  • Подільський район – 358 хворих;
  • Голосіївський район – 399 хворих;
  • Оболонський район – 470 хворих;
  • Дарницький район – 852 хворих.

коронавирус в Киеве

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 2 липня, в країні вже 45 887 випадків Covid-19. Добовий приріст склав 889 осіб.

12 людей померли за минулу добу. Всього в країні 1 185 жертв коронавірусу.

Зараз в Україні 24 649 активних хворих.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка