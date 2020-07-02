2 липня 2020 року у Києві виявили 5 242 випадки коронавірусу.
За останню добу – 104 особи захворіли на Covid-19.
Захворіли за добу:
- 57 жінок у віці від 19 до 94 років;
- 40 чоловіків у віці від 20 до 83 років;
- три дівчинки від трьох місяців до дев’яти років і чотири хлопчики від 10 місяців до 15 років.
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Лідирує за кількістю нових хворих Дарницький район – 18 нових випадків.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 585 хворих;
- Шевченківський район – 423 хворих;
- Солом’янський район – 495 хворих;
- Дніпровський район – 583 хворих;
- Святошинський район – 446 хворих;
- Деснянський район – 631 хворий;
- Подільський район – 358 хворих;
- Голосіївський район – 399 хворих;
- Оболонський район – 470 хворих;
- Дарницький район – 852 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 2 липня, в країні вже 45 887 випадків Covid-19. Добовий приріст склав 889 осіб.
12 людей померли за минулу добу. Всього в країні 1 185 жертв коронавірусу.
Зараз в Україні 24 649 активних хворих.