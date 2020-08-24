Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 24 серпня у столиці вже 12 023 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 207 жителів Києва.
За останню добу захворіли:
- 119 жінок віком від 18 до 85 років;
- 75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв;
- сім дівчаток від 1 до 15 років та вісім хлопчиків від 1 року до 11.
До лікарень столиці минулої доби потрапили 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 60 осіб. Всього коронавірус подолали 3 826 мешканців Києва.
Кількість хворих зростає у всіх районах столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 39, у Дніпровському – 28, Солом’янському районі – 26.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 23 серпня:
- Голосіївський – 953;
- Дарницький – 1 955;
- Деснянський – 1 488;
- Дніпровський – 1 420;
- Оболонський – 1 082;
- Печерський – 1 060;
- Подільський – 760;
- Святошинський – 1 036;
- Солом’янський – 1 313;
- Шевченківський – 956.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 24 серпня за добу зафіксували ще 1 799 випадків. Загалом в Україні вже 106 757 хворих.
Водночас повністю одужало вже 52 524 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 289 осіб.