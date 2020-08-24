Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 24 серпня у столиці вже 12 023 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 207 жителів Києва.

За останню добу захворіли:

119 жінок віком від 18 до 85 років;

75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв;

сім дівчаток від 1 до 15 років та вісім хлопчиків від 1 року до 11.

До лікарень столиці минулої доби потрапили 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 60 осіб. Всього коронавірус подолали 3 826 мешканців Києва.

Кількість хворих зростає у всіх районах столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 39, у Дніпровському – 28, Солом’янському районі – 26.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 23 серпня:

Голосіївський – 953;

Дарницький – 1 955;

Деснянський – 1 488;

Дніпровський – 1 420;

Оболонський – 1 082;

Печерський – 1 060;

Подільський – 760;

Святошинський – 1 036;

Солом’янський – 1 313;

Шевченківський – 956.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 24 серпня за добу зафіксували ще 1 799 випадків. Загалом в Україні вже 106 757 хворих.

Водночас повністю одужало вже 52 524 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 289 осіб.