Станом на 14 вересня в Києві виявили 168 хворих на Covid-19.
За минуло добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло троє киян. Загалом Covid-19 забрав життя 272 осіб.
Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 17 429.
Захворіли:
- 90 жінок віком від 22 до 90 років;
- 63 чоловіка віком від 20 до 78 рокiв;
- сім дівчаток від 1 до 17 років і вісім хлопчиків від 1 до 14 років.
Захворіли також сім медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 45 людей. Загалом коронавірус переміг 5 326 мешканців Києва.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.