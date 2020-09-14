Станом на 14 вересня в Києві виявили 168 хворих на Covid-19.

За минуло добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло троє киян. Загалом Covid-19 забрав життя 272 осіб.

Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 17 429.

Захворіли:

90 жінок віком від 22 до 90 років;

63 чоловіка віком від 20 до 78 рокiв;

сім дівчаток від 1 до 17 років і вісім хлопчиків від 1 до 14 років.

Захворіли також сім медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 45 людей. Загалом коронавірус переміг 5 326 мешканців Києва.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: