Станом на 22 вересня у Києві зафіксували 270 випадків зараження коронавірусом.

Загалом у столиці 20 028 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За останню добу сім людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

Захворіли:

136 жінок віком від 19 до 85 років;

111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;

11 дівчаток від 2 до 16 років і 22 хлопчика від 7 місяців до 16 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу 61 людина одужала. Загалом коронавірус подолали 5 929 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 43, Дарницькому – 39, Дніпровському – 38.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: