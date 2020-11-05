PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: за добу виявили майже 1 тис. нових випадків (Оновлюється)

Станом на 5 листопада у Києві зафіксували 983 нових випадки коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії.

Загалом у столиці 41 373 підтверджених випадки захворювання на Covid-19, з яких 827 стали летальними.

5 листопада Київ зафіксував найбільшу кількість нових випадків за добу в Україні.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

  • 539 жінок віком від 18 до 89 років;
  • 362 чоловіка віком від 18 до 91 року;
  • 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років.

Зазначається, що також коронавірус виявили у 27 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 769 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх