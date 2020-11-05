Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 5 листопада у Києві зафіксували 983 нових випадки коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії.
Загалом у столиці 41 373 підтверджених випадки захворювання на Covid-19, з яких 827 стали летальними.
5 листопада Київ зафіксував найбільшу кількість нових випадків за добу в Україні.
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Захворіли:
- 539 жінок віком від 18 до 89 років;
- 362 чоловіка віком від 18 до 91 року;
- 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років.
Зазначається, що також коронавірус виявили у 27 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 769 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.