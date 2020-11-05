Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 5 листопада у Києві зафіксували 983 нових випадки коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії.

Загалом у столиці 41 373 підтверджених випадки захворювання на Covid-19, з яких 827 стали летальними.

5 листопада Київ зафіксував найбільшу кількість нових випадків за добу в Україні.

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Захворіли:

539 жінок віком від 18 до 89 років;

362 чоловіка віком від 18 до 91 року;

41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років.

Зазначається, що також коронавірус виявили у 27 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 769 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: