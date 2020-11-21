Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 21 листопада зафіксували 1 213 нових випадків коронавірусу, всього захворіло 57 807 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 1109 киян, за добу 29 людей.

Водночас вилікуватися вдалося 20 704 пацієнтам, за добу 313.

Захворіли:

605 жінок віком від 18 до 93 років

469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв

60 дівчат від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 66 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському – 179. Та в Голосіївському і Подільському районах – по 114 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: