Станом на 18 січня коронавірус у Києві виявили ще у 301 особи. Загалом у столиці 122 997 підтверджених випадків хвороби.
За день померло від вірусу 5 людей, за увесь час – 2 195 летальних випадків. Одужало за добу 211 осіб, загалом – 48 073 мешканці.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.