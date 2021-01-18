Станом на 18 січня коронавірус у Києві виявили ще у 301 особи. Загалом у столиці 122 997 підтверджених випадків хвороби.

За день померло від вірусу 5 людей, за увесь час – 2 195 летальних випадків. Одужало за добу 211 осіб, загалом – 48 073 мешканці.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: