Станом на 15 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 211 осіб. Загалом у столиці 132 160 хворих на Covid-19.

За останню добу сім пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 521 летальний випадок. За весь час пандемії 87 тис. одужали від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: