Станом на 21 лютого коронавірус у Києві виявили ще в 200 людей. Усього у столиці 134 506 випадків зараження на Covid-19.
За добу в столиці померло шестеро пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 573 померлих. Водночас одужати вдалося 21 хворому, загалом – 91 803.
Хто захворів:
- 111 жінок віком від 19 до 82 років;
- 78 чоловіків віком від 19 до 88 рокiв;
- шість дівчаток віком від 6 до 16 років та п’ять хлопчиків від 1 до 10 років.
До стаціонарів медзакладів за добу госпіталізували 73 хворих на коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (51), Подільському (30) та Деснянському (26).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.