Станом на 21 лютого коронавірус у Києві виявили ще в 200 людей. Усього у столиці 134 506 випадків зараження на Covid-19.

За добу в столиці померло шестеро пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 573 померлих. Водночас одужати вдалося 21 хворому, загалом – 91 803.

Хто захворів:

111 жінок віком від 19 до 82 років;

78 чоловіків віком від 19 до 88 рокiв;

шість дівчаток віком від 6 до 16 років та п’ять хлопчиків від 1 до 10 років.

До стаціонарів медзакладів за добу госпіталізували 73 хворих на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (51), Подільському (30) та Деснянському (26).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: