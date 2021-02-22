Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на 22 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 169 людей. Усього у столиці 134 675 випадків зараження на Covid-19.

За добу в столиці померло вісім пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 581 померлого. Водночас одужати вдалося 122 хворим, загалом – 91 925.

Хто захворів:

96 жінок віком від 18 до 93 років;

67 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;

три дівчинки віком від 12 до 16 років;

троє хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

До лікарень госпіталізували 42 особи.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Святошинському (по 35 випадків), у Деснянському (23) та Дніпровському (22) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: