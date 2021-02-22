Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на 22 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 169 людей. Усього у столиці 134 675 випадків зараження на Covid-19.
За добу в столиці померло вісім пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 581 померлого. Водночас одужати вдалося 122 хворим, загалом – 91 925.
Хто захворів:
- 96 жінок віком від 18 до 93 років;
- 67 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;
- три дівчинки віком від 12 до 16 років;
- троє хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
До лікарень госпіталізували 42 особи.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Святошинському (по 35 випадків), у Деснянському (23) та Дніпровському (22) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.