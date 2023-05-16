Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Демобілізація після 18 місяців служби: що змінить законопроєкт №9142

військові ЗСУ
Фото: Міноборони

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9142 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації.

Що передбачає законопроєкт №9142, коли він набере чинності, а також текст проєкту – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Законопроєкт №9142 – про що

Законопроєкт спрямований на забезпечення встановлення конкретних термінів військової служби за призовом під час мобілізації.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт пропонує внести зміни до Закону Про військовий обов’язок та військову службу і встановити для призваних на службу українців, зокрема під час мобілізації з моменту введення воєнного стану, строк служби не більше від 18 місяців з моменту призову.

Також проєктом пропонується внести зміни до Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і передбачити відстрочку від призову на п’ять років тим, хто був демобілізований і відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації.

Засновник АО Респонд та адвокат Олександр Жовтан зазначає, що законопроєкт №9142 передбачає право мобілізованим служити не більше 18 місяців з моменту призову.

– Проте військовий може продовжити нести службу у разі, якщо він сам висловить таке бажання, – каже адвокат.

Жовтан додає, що особам, які будуть звільнені з військової служби за цією підставою, надається право на відстрочку від мобілізації ще на 5 років від моменту звільнення.

Коли законопроєкт №9142 набере чинності

Верховна Рада отримала 24 березня 2023 року. Наразі він перебуває на розгляді в Комітеті ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Далі проєкт буде опрацьовуватися та ще кілька разів розглядатися. А вже після цього його ухвалять і направлять на підпис президенту.

Текст законопроєкту №9142

Читайте також
Примусове відчуження майна та повернення 30 тис. грн військовим: що передбачає законопроєкт №8312
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня

військовослужбовці, Законопроект, мобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності
Демобілізація після 18 місяців служби: що змінить законопроєкт №9142
Потрапляння в полон 277 захисників Маріуполя: підозру отримав керівник бригади ЗСУ
ДБР
Загальна мобілізація в Україні 2023: як проходить та чи будуть зміни
Військовий, мобілізація
Загальна мобілізація 2023: коли закінчиться в Україні
Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
Демобілізація після 18 місяців служби: що змінить законопроєкт №9142
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
Демобілізація після 18 місяців служби: що змінить законопроєкт №9142
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (15.05.2023)
Демобілізація після 18 місяців служби: що змінить законопроєкт №9142
Газовий “повербанк” для Європи: як Україна готується до зими та чим унікальні наші ПСГ
Демобілізація після 18 місяців служби: що змінить законопроєкт №9142
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (15.05.2023)
Демобілізація після 18 місяців служби: що змінить законопроєкт №9142
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь