Демобілізація після 18 місяців служби: що змінить законопроєкт №9142

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9142 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації.

Що передбачає законопроєкт №9142, коли він набере чинності, а також текст проєкту – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Законопроєкт №9142 – про що

Законопроєкт спрямований на забезпечення встановлення конкретних термінів військової служби за призовом під час мобілізації. У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт пропонує внести зміни до Закону Про військовий обов’язок та військову службу і встановити для призваних на службу українців, зокрема під час мобілізації з моменту введення воєнного стану, строк служби не більше від 18 місяців з моменту призову. Також проєктом пропонується внести зміни до Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і передбачити відстрочку від призову на п’ять років тим, хто був демобілізований і відслужив максимальний термін служби за призовом під час мобілізації. Засновник АО Респонд та адвокат Олександр Жовтан зазначає, що законопроєкт №9142 передбачає право мобілізованим служити не більше 18 місяців з моменту призову. – Проте військовий може продовжити нести службу у разі, якщо він сам висловить таке бажання, – каже адвокат. Жовтан додає, що особам, які будуть звільнені з військової служби за цією підставою, надається право на відстрочку від мобілізації ще на 5 років від моменту звільнення. Коли законопроєкт №9142 набере чинності Верховна Рада отримала 24 березня 2023 року. Наразі він перебуває на розгляді в Комітеті ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Далі проєкт буде опрацьовуватися та ще кілька разів розглядатися. А вже після цього його ухвалять і направлять на підпис президенту.

Текст законопроєкту №9142

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