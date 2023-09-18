Українські військові мають право на підйомну допомогу: що вона передбачає та як отримати

Українські військовослужбовці мають право на різноманітні пільги та соціальні виплати. Одна з таких – підйомна допомога.

Факти ICTV дізнавалися, що передбачає підйомна допомога для військовослужбовців, хто може її отримати та як це зробити у 2023 році.

Підйомна допомога для військових 2023

На сайті інформаційного агентства Міністерства оборони України АрміяInform зазначають, що, відповідно до статті 9 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, підйомна допомога виплачується в таких випадках:

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За переїзду військовослужбовців на нове місце військової служби в інший населений пункт. Допомога надається військовим, які проходять службу за контрактом, а також тим, хто перебуває на кадровій військовій службі та військовій службі за призовом осіб офіцерського складу.

У зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше від шести місяців.

У зв’язку з передислокацією військової частини.

Питання виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України регламентуються наказом Міністерства оборони України №45.

Військовослужбовцям, які призвані на військову службу після оголошення в Україні мобілізації, підйомна допомога не виплачується. Оскільки після демобілізації вони повертаються додому, звідки їх призвали, тобто фактично місце проживання у них не змінюється.

Розмір підйомної допомоги

Підйомна допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав із ним на нове місце військової служби.

У тексті наказу МОУ від 21 вересня 2022 року йдеться, що розмір підйомної допомоги обчислюється за посадовим окладом, окладом за військовим званням та щомісячними додатковими видами грошового забезпечення, установленими військовослужбовцю за новим місцем військової служби на дату, коли він розпочав виконання обов’язків за своєю посадою, або на дату прибуття до нового місця дислокації військової частини. А на членів його сім’ї – на дату реєстрації рапорту військового про виплату підйомної допомоги на членів його сім’ї, які переїхали з ним до нового місця військової служби.

– Крім того, за кожен день перебування в дорозі на військовослужбовця та його сімʼю виплачуються добові. Зараз їхній розмір становить 300 грн на одну особу за день перебування в дорозі. Добові виплачують як на військового, так і на кожного члена його сім’ї, які переїхали на нове місце служби.

Отримати добові можна за умови надання квитків, а у разі їхньої відсутності, добові виплачуються з розрахунку за одну добу переїзду.

Зверніть увагу, що підйомна допомога виплачується не більш як за два переїзди протягом календарного року.

Як отримати підйомну допомогу у 2023 році

Якщо військовий переїжджає на нове місце служби, то підйомна допомога та добові виплачуються на підставі наказу командира військової частини із зазначенням у ньому нарахованої суми до виплати.

Для отримання виплат військовослужбовець має написати відповідний рапорт.

– Зверніть увагу, що командир, який видає наказ про виплату цієї допомоги, може організувати перевірку даних про переїзд членів сім’ї військовослужбовця до його нового місця військової служби. Для цього буде створена комісія, яка перевірятиме правдивість факту переїзду членів родини військового.

Окрім рапорту, військовий також має надати пакет документів:

копії сторінок паспорта з особистими даними та реєстрацією попереднього та нового місця проживання повнолітніх членів сім’ї;

свідоцтво про народження дітей, що завірені підписом військовослужбовця;

довідки кадрового органу про склад членів сім’ї військового, які зазначені в його особовій справі.

Члени сім’ї військовослужбовця, на яких може бути виплачена підйомна допомога – дружина, діти, що не досягли повноліття, діти, які стали інвалідами до повноліття, незалежно від віку, батьки або усиновителі військовослужбовця та його дружини (чоловіка), які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

– Військовий має право звернутися за отриманням підйомної допомоги упродовж трьох років із моменту набуття такого права.

Джерело: АрміяInform

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