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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили 800 окупантів та 44 ворожі артсистеми ‒ Генштаб

Бої на фронті

Напередодні українські захисники ліквідували 800 російських загарбників.

Таким чином на 609-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 296 тис.

Втрати РФ на 25 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 296 310 (+800),
  • танків ‒ 5 112 (+7),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 697 (+28),
  • артилерійських систем – 7 125 (+44),
  • реактивних систем залпового вогню – 833 (+5),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 554 (+2),
  • літаків – 320,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 372 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 1 538 (+1),
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 474 (+27),
  • спеціальної техніки ‒ 1 007 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 609-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 22 ОМБр

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Війна в Україні
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Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
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