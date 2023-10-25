ЗСУ знищили 800 окупантів та 44 ворожі артсистеми ‒ Генштаб
Напередодні українські захисники ліквідували 800 російських загарбників.
Таким чином на 609-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 296 тис.
Втрати РФ на 25 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 296 310 (+800),
- танків ‒ 5 112 (+7),
- бойових броньованих машин ‒ 9 697 (+28),
- артилерійських систем – 7 125 (+44),
- реактивних систем залпового вогню – 833 (+5),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 554 (+2),
- літаків – 320,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 372 (+9),
- крилатих ракет ‒ 1 538 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 474 (+27),
- спеціальної техніки ‒ 1 007 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 609-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: 22 ОМБр
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