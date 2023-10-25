ЗСУ знищили 800 окупантів та 44 ворожі артсистеми ‒ Генштаб

Напередодні українські захисники ліквідували 800 російських загарбників.

Таким чином на 609-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 296 тис.

Втрати РФ на 25 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 296 310 (+800),

танків ‒ 5 112 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 9 697 (+28),

артилерійських систем – 7 125 (+44),

реактивних систем залпового вогню – 833 (+5),

засобів протиповітряної оборони ‒ 554 (+2),

літаків – 320,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 372 (+9),

крилатих ракет ‒ 1 538 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 474 (+27),

спеціальної техніки ‒ 1 007 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 609-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 22 ОМБр

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