По состоянию на 14 сентября в Киеве обнаружили еще 168 больных Covid-19.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло трое киевлян. В общем Covid-19 унес жизни 272 человек.

Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 17 429.

Заболели:

90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет;

63 мужчины возрастом от 20 до 78 лет;

семь девочек от 1 до 17 лет и восемь мальчиков от 1 до 14 лет.

Заболели также семь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. В общем коронавирус победил 5 326 жителей Киева.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: