По состоянию на 14 сентября в Киеве обнаружили еще 168 больных Covid-19.
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло трое киевлян. В общем Covid-19 унес жизни 272 человек.
Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 17 429.
Заболели:
- 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет;
- 63 мужчины возрастом от 20 до 78 лет;
- семь девочек от 1 до 17 лет и восемь мальчиков от 1 до 14 лет.
Заболели также семь медиков.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. В общем коронавирус победил 5 326 жителей Киева.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.