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Масове отруєння у Львові: 18 людей у лікарні

У Львові під час святкування весілля отруїлися 18 осіб.

Крапельниця

У Львові у ресторані Червона Рута отруїлися 18 гостей на весіллі.

Весілля відбулося 8 червня, а станом на ранок 10 червня 20 осіб, які відвідали захід, звернулися за медичною допомогою.

Лікарі ухвалили рішення про госпіталізацію 18 осіб, серед яких і дитина 2009 року народження.

Наразі стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості.

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Пацієнтам надають комплекс лікувально-діагностичних заходів, який відповідає клінічним протоколам МОЗ.

До слова, у Чернівецькій області 30 дітей з симптомами отруєння потрапили до лікарні.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Dreamstime

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