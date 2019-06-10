У Львові під час святкування весілля отруїлися 18 осіб.
У Львові у ресторані Червона Рута отруїлися 18 гостей на весіллі.
Весілля відбулося 8 червня, а станом на ранок 10 червня 20 осіб, які відвідали захід, звернулися за медичною допомогою.
Лікарі ухвалили рішення про госпіталізацію 18 осіб, серед яких і дитина 2009 року народження.
Наразі стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості.
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Пацієнтам надають комплекс лікувально-діагностичних заходів, який відповідає клінічним протоколам МОЗ.
До слова, у Чернівецькій області 30 дітей з симптомами отруєння потрапили до лікарні.
Джерело: Львівська міська рада
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