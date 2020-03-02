Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 2 березня інфіковано 89 073 особи.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу померли 3 048 пацієнтів. Із лікарень виписали 45 095 осіб.

В Італії підтверджено 566 нових випадків інфікування. Регіоном з найвищими показниками інфікування залишається Ломбардія.

В Ірані заявили про 385 нових випадків інфікування коронавірусом.

В Японії зафіксовано 15 нових випадків зараження коронавірусом.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Чехії, Домініканській Республіці, Арменії

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 4 212 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про критичний момент у битві за стримування коронавірусу.

В Україні нині не зафіксували жодного випадку інфікування коронавірусом. Але задля безпеки 45 українців та 27 іноземців евакуювали з китайського міста Ухань. Наразі вони перебувають на двотижневій обсервації у санаторії в Нових Санжарах. МОЗ України запевняє, що всі евакуйовані є здоровими.

У зв’язку із зростанням кількості заражених в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які прибувають з країни.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.

Зі свого боку голова ВООЗ заявив, що не варто сподіватися, що коронавірус омине якусь країну.