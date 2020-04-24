Станом на 24 квітня у світі зафіксовано 2 708 885 випадків зараження коронавірусом. З них 90 858 осіб померли, одужали 738 257 людей.
США перебувають на першому місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків Covid-19— 869 170 хворих.
На другому місці Іспанія — там заразилися 213 024 особи, померло -22 157..
На третьому місці Італія, де зафіксовано 189 973 випадки зараження на коронавірус.
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У Китаї, де почалася епідемія, захворіли 83 884 людини. Країна перебуває вже на сьомому місці за кількістю хворих. Її обігнали Франція, Німеччина і Велика Британія.
Коронавірус в Україні
Станом на 8.30 24 квітня відомо про 7 170 хворих в країні.
Загалом 187 осіб померли, а 504 пацієнта одужали. За добу виявлено 578 нових випадків.
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.