Китайський Новий рік 2021: традиції, ритуали, що можна і неможна робити

Ні для кого не секрет, що в Китаї відзначають не один Новий рік, а два. Китайський Новий рік святкують пізніше, і триває він цілий тиждень.

Цей Новий рік китайці називають святом Весни, відзначають його в суворо традиційному стилі, зі всією родиною.

У цього свята немає чіткої дати, зазвичай вона припадає на проміжок між 21 січня і 20 лютого. Цього разу вихідні починаються з 12 лютого, а закінчуються 18.

За східним календарем цей рік буде не 2021-м, а 4719-м, його покровителем стане білий металевий Бик. Ця тварина наділена рішучістю, працьовитістю, врівноваженістю, волею і впевненістю. Тому в рік Бика краще приділити увагу своїй кар’єрі та здоров’ю, однак очікувати легкого заробітку не варто.

Традиції китайського Нового року

Китайський Новий рік – це свято возз’єднання, люди з’їжджаються зі всієї країни, щоб побачитися з рідними. Коріння цього свята заглиблюється на декілька тисячоліть і починається з давньої китайської легенди про чудовисько Нянь.

Нянь – жахливий монстр з рогами дракона, який напередодні кожного Нового року виходив з морської глибини і спустошував цілі селища. Жителі почали ходити в гори в цей день, щоб перечекати напади. Аж якось в поселення Тао Хуа прийшов сивий старець, який попросив залишитись на ніч в одній з пустих осель.

Коли люди повернулись у свої домівки, вони зрозуміли, що все вціліло, а Нянь, злякавшись, пішов. Старий розповів людям, що чудовисько до смерті боїться гучного сміху, радості, хлопавок і червоного кольору.

Тому головна китайська традиція – прикрашати будинки й вулиці червоними ліхтариками та хлопавками, а також збиратися усією родиною, запускати феєрверки і веселитись.

Що можна робити на китайський Новий рік

Новий рік у китайців заведено зустрічати в червоній спідній білизні;

Щоб простимулювати успіх, близьким дарують червоний конверт із грошима;

Можна також дарувати парні предмети, щоб привабити сімейний добробут;

Придбати фігурку покровителя прийдешнього року – чудова прикмета, вона задобрить Бика і принесе удачу.

Чого не можна робити на китайський Новий рік

Щоб фортуна не відвернулась від вас, слід дотримуватися давніх китайських прикмет:

У перші три дні не можна мити голову й підлогу – це змиє удачу в новому році;

Не можна перед Новим роком брати або давати гроші в борг, нове життя треба починати без боргів;

Намагайтеся заспокоїти дітей в новорічну ніч, їхній плач відлякує удачу;

Уникайте числа чотири, воно вважається нещасливим.

Закінчується Новий рік урочистим запуском китайських ліхтариків, цей ритуал вважається одним із найважливіших, а ще він дуже видовищний. Тисячі ліхтариків одночасно піднімаються в повітря, висять гірляндами на кожній вулиці. У день свята ліхтариків готують традиційну страву юаньсяо – суп із солодкими галушками.