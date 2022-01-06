Рада колективної безпеки Договору про колективну безпеку (ОДКБ) прийняла рішення відправити миротворчі сили до Казахстану.

Про це повідомляє пресслужба організації із посиланням на заяву голови ради ОДКБ Нікола Пашиняна.

Рішення направити миротворчі сили ОДКБ було ухвалено після звернення президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

– У зв’язку зі зверненням президента Республіки Казахстан Касима-Жомарта Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку прийняла рішення направити колективні миротворчі сили. ОДКБ у Республіку Казахстан, – йдеться у заяві прем’єра Вірменії Миколи Пашиняна.

Миротворці перебуватимуть в Казахстані обмежений за часом період – до стабілізації та нормалізації ситуації в країні.

ОДКБ — міжнародна організація, до складу якої входять шість держав — Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Джерело: ОДКБ