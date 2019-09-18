За останні три місяці виробники хліба підняли ціни на 15-22% у зв’язку з подорожчанням електроенергії.

Головним фактором, який впливає на остаточну ціну хліба, став запуск з 1 липня ринку електроенергії та зростання тарифів для промислових споживачів слідом за цим.

Про це Фактам ICTV повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, глава правління ПрАТ Київхліб Володимир Череда.

– Деякі компанії, які займаються виробництвом хлібобулочних виробів, ще з березня почали закуповувати електроенергію за прямими договорами, і у них зростання цін становило близько 15%. Але більшість виробників перейшли на закупівлі на оптовому ринку електричної енергії з липня, і їхня продукція подорожчала на 20-22%, – повідомив Володимир Череда.

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Президент Всеукраїнської асоціації пекарів прогнозує, що подальша динаміка цін на хліб залежатиме від рішень уряду щодо регулювання ринку електроенергії.

– Є невелика надія, що новий уряд все-таки виконає свою обіцянку, і ціна прийде на той рівень, який був до 1 липня. Якщо ні, то, звичайно, ми будемо змушені переглядати ціни на хлібобулочні вироби, – підкреслив Володимир Череда.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запрацювала нова модель ринку електроенергії, згідно з якою НКРЕКП встановлює тільки верхню і нижню планки ціни для промислових споживачів.