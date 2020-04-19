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Факти / Україна

Поливаний понеділок 2020: заборони та прикмети

Поливаний понеділок у 2020 році відзначають 20 квітня – на другий день після Великодня.

Цей день пов’язує християнські та язичницькі традиції, але віряни продовжують їх дотримуватись. Вважається, що Поливаний понеділок – день очищення водою, тому заведено обливати всіх зустрічних.

Читайте: Великодній поливаний понеділок: традиції та обряди

Що не можна робити в Поливаний понеділок: 

  • Не можна сумувати та думати про погане.
  • Не можна сваритися, лаятися і злитися.
  • Не можна дуже багато їсти.
  • Багато алкоголю також пити не можна.
  • Не можна сидіти вдома поодинці
  • Не можна займатися домашніми справами і будь-якою роботою.

Прикмети в Поливаний понеділок:

  • Перелітні птахи не співають – очікуйте заморозків.
  • Ранковий дощ – дощове літо.
  • Безвітряно, синє небо – найближчим часом бути дощу.
  • Ясна сонячна погода віщує таке ж літо.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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