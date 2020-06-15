Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 15 червня у Києві зафіксували 3 956 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, за добу – 53 нових.

Захворіли троє медиків, два пацієнти померло.

За оcтанню добу захворіли:

  • 21 жінка віком від 36 до 76 років;
  • 3 дівчат віком 4, 5 і 6 років;
  • 27 чоловіків віком від 20 до 87 років;
  • 2 хлопчиків віком 5 і 9 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

До лікарень міста госпіталізували  пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва: 

  • Печерський район – 481 хворих;
  • Шевченківський район – 300 хворих;
  • Солом’янський район – 365 хворих;
  • Дніпровський район – 403 хворих;
  • Святошинський район – 318 хворих;
  • Деснянський район – 467 хворих;
  • Подільський район – 279 хворих;
  • Голосіївський район – 302 хворих;
  • Оболонський район – 330 хворих;
  • Дарницький район – 712 хворих.

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 червня 2020 року в Україні зафіксували черговий антирекорд поширення коронавірусу.

В країні –  30 506 випадків зараження вірусом, а за останню добу – 753 нових.

За період пандемії в Україні від коронавірусу померло 880 людей, 10 – за останню добу.

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