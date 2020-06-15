Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 15 червня у Києві зафіксували 3 956 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, за добу – 53 нових.
Захворіли троє медиків, два пацієнти померло.
За оcтанню добу захворіли:
- 21 жінка віком від 36 до 76 років;
- 3 дівчат віком 4, 5 і 6 років;
- 27 чоловіків віком від 20 до 87 років;
- 2 хлопчиків віком 5 і 9 років.
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До лікарень міста госпіталізували пацієнтів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 481 хворих;
- Шевченківський район – 300 хворих;
- Солом’янський район – 365 хворих;
- Дніпровський район – 403 хворих;
- Святошинський район – 318 хворих;
- Деснянський район – 467 хворих;
- Подільський район – 279 хворих;
- Голосіївський район – 302 хворих;
- Оболонський район – 330 хворих;
- Дарницький район – 712 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Станом на 13 червня 2020 року в Україні зафіксували черговий антирекорд поширення коронавірусу.
В країні – 30 506 випадків зараження вірусом, а за останню добу – 753 нових.
За період пандемії в Україні від коронавірусу померло 880 людей, 10 – за останню добу.