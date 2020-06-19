Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 19 червня коронавірус у Києві виявлено ще у 91 особи. Одна людина загинула від ускладнень Covid-19.
Загальна кількість хворих зросла до 4 176. Загалом померли 96 мешканців столиці.
Одужали за минулу добу 46 людей. Усього коронавірус подолали 1 332 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 14, Оболонському – 13, Святошинському районі – 12 випадків та в Подільському – 11.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 493 хворих;
- Шевченківський район – 316 хворих;
- Солом’янський район – 396 хворих;
- Дніпровський район – 422 хворих;
- Святошинський район – 351 хворих;
- Деснянський район – 490 хворих;
- Подільський район – 298 хворих;
- Голосіївський район – 323 хворих;
- Оболонський район – 352 хворих;
- Дарницький район – 735 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на 19 червня за добу Covid-19 інфіковано 921 людину, усього хворіє 34 984 українців.
Від ускладнень хвороби померли 985 осіб, за останню добу – 19.