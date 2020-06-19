Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 19 червня коронавірус у Києві виявлено ще у 91 особи. Одна людина загинула від ускладнень Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 4 176. Загалом померли 96 мешканців столиці.

Одужали за минулу добу 46 людей. Усього коронавірус подолали 1 332 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 14, Оболонському – 13, Святошинському районі – 12 випадків та в Подільському – 11.

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Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 493 хворих;

Шевченківський район – 316 хворих;

Солом’янський район – 396 хворих;

Дніпровський район – 422 хворих;

Святошинський район – 351 хворих;

Деснянський район – 490 хворих;

Подільський район – 298 хворих;

Голосіївський район – 323 хворих;

Оболонський район – 352 хворих;

Дарницький район – 735 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 19 червня за добу Covid-19 інфіковано 921 людину, усього хворіє 34 984 українців.

Від ускладнень хвороби померли 985 осіб, за останню добу – 19.