Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на ранок 19 червня коронавірус у Києві виявлено ще у 91 особи. Одна людина загинула від ускладнень Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 4 176. Загалом померли 96 мешканців столиці.

Одужали за минулу добу 46 людей. Усього коронавірус подолали 1 332 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 14, Оболонському – 13, Святошинському районі – 12 випадків та в Подільському – 11.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Ситуація з коронавірусом у районах Києва: 

  • Печерський район – 493 хворих;
  • Шевченківський район – 316 хворих;
  • Солом’янський район – 396 хворих;
  • Дніпровський район – 422 хворих;
  • Святошинський район – 351 хворих;
  • Деснянський район – 490 хворих;
  • Подільський район – 298 хворих;
  • Голосіївський район – 323 хворих;
  • Оболонський район – 352 хворих;
  • Дарницький район – 735 хворих.

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не чіпати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 19 червня за добу Covid-19 інфіковано 921 людину, усього хворіє 34 984 українців.

Від ускладнень  хвороби померли 985 осіб, за останню добу – 19.

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