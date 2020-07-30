Станом на ранок 30 липня коронавірус у Києві виявили у 8 131 особи. За добу захворіло ще 199 киян.

Захворіли:

59 жінок – від 18 до 88 років;

135 чоловіків – від 18 до 74 років;

дві дівчинки – 7 та 16 років;

три хлопчики – від 3 до 12 років.

У лікарні столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 642;

Дарницький – 1 305;

Деснянський – 1 004;

Дніпровський – 938;

Оболонський – 691;

Печерський – 789;

Подільський – 515;

Святошинський – 671;

Солом’янський – 879;

Шевченківський – 697.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 30 липня

За статистикою коронавірусу в Україні 30 липня, в країні зафіксували 1 197 нових випадків коронавірусу.

За весь час епідемії Covid-19 виявили у 68 794 осіб.

Від вірусу померли 1 673 особи, одужали 38 154 українця.