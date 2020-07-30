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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на ранок 30 липня коронавірус у Києві виявили у 8 131 особи. За добу захворіло ще 199 киян.

Захворіли:

  • 59 жінок – від 18 до 88 років;
  • 135 чоловіків – від 18 до 74 років;
  • дві дівчинки – 7 та 16 років;
  • три хлопчики – від 3 до 12 років.

У лікарні столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 642;
  • Дарницький – 1 305;
  • Деснянський – 1 004;
  • Дніпровський – 938;
  • Оболонський – 691;
  • Печерський – 789;
  • Подільський – 515;
  • Святошинський – 671;
  • Солом’янський – 879;
  • Шевченківський – 697.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Карта коронавірус київ 30 липня

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 30 липня

За статистикою коронавірусу в Україні 30 липняв країні зафіксували 1 197 нових випадків коронавірусу.

За весь час епідемії Covid-19 виявили у 68 794 осіб.

Від вірусу померли 1 673 особи, одужали 38 154 українця.

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