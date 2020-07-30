Станом на ранок 30 липня коронавірус у Києві виявили у 8 131 особи. За добу захворіло ще 199 киян.
Захворіли:
- 59 жінок – від 18 до 88 років;
- 135 чоловіків – від 18 до 74 років;
- дві дівчинки – 7 та 16 років;
- три хлопчики – від 3 до 12 років.
У лікарні столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 642;
- Дарницький – 1 305;
- Деснянський – 1 004;
- Дніпровський – 938;
- Оболонський – 691;
- Печерський – 789;
- Подільський – 515;
- Святошинський – 671;
- Солом’янський – 879;
- Шевченківський – 697.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 30 липня
За статистикою коронавірусу в Україні 30 липня, в країні зафіксували 1 197 нових випадків коронавірусу.
За весь час епідемії Covid-19 виявили у 68 794 осіб.
Від вірусу померли 1 673 особи, одужали 38 154 українця.