Після затяжної паузи, що пов’язана з пандемією, театри в Україні слідом за кінотеатрами потрохи відкривають свої двері для глядачів. Одним із перших це зробив київський Малий драматичний театр.

32-й театральний сезон Малого театру відкрили виставою-концертом, навіть експериментом, під назвою 120 ударів на хвилину. У крісло режисера сів 20-річний актор театру Станіслав Весельський, для якого це стало дебютом на режисерському містку. На скільки він виявився вдалим? – розповімо у нашій рецензії.

Вистава побудована за мотивами творчості відомого японського письменника Харукі Муракамі, а точніше його збірки автобіографічних нарисів Про що я говорю, коли говорю про біг. Це найвідоміша книга про біг. Водночас – це і розповідь про рух автора під час його життєвого шляху.

— Тільки майстер Харукі Муракамі може так смачно описати свої ранкові пробіжки і роздуми, що ціла театральна команда не тільки теж почала практикувати біготерапію, а й надихнулася на створення про це цілої вистави, – йдеться в описі вистави Малого театру.

Вистава-концерт – це історія трансформації письменника від власника невеличкого бару у Токіо до письменника з мільйонами шанувальників у всьому світі. Завдяки бігу Муракамі отримує натхнення для письменницької діяльності та долає челенджі, розповідає про власний досвід подолання марафонів та ультрамарафону.

Як, запитаєте, з цього зробити виставу, щоб це не було нудно? – Експериментально, музично, поєднавши драйв та філософію. 120 ударів на хвилину – це не класична вистава, де є чіткий сюжет та структура, це набір спостережень, висновків та молодих акторів – Христини Дейлик, Марії Моторної, Станіслава Весельського, Марії Чуприненко, Тимура Бурлака, а також маститого Олександра Галафутніка. Це занурення в потік свідомості, у внутрішній світ людини.

Я хочу поговорити про біг

З таких слів починається вистава 120 ударів на хвилину. Метафорична ідея бігу, що взята за основу, у виставі супроводжується впродовж півторагодинного дійства на терасі Малого театру просто неба. Особливої атмосфери додає хіпове художнє оформлення та костюми акторів.

— Ідеї написати п’єсу не було, була ідея поставити виставу. Тільки яка вистава зараз потрібна, роздумував я в найсуворіші часи ізоляції. Коли весь світ зупиняється, то про що потрібно ставити? Чого хочеться мені самому? – руху, свіжого повітря, ритму. З цього бажання і виросла вистава. У нас рух – це біг. Свіже повітря – прекрасна театральна тераса, де вистава і відбувається. Ну а ритм – наше музичне рішення, рок-н-рол, виконаний вживу, – каже режисер вистави.

Кажуть, найкращими журналістами є ті, хто не має відповідної освіти, адже вони мислять не шаблонно. Так і з режисерами. Юний Весельський зробив свою дебютну виставу імпровізаційно-бунтівною, некласичною, сповненою живою музикою та крутими переспівами легендарних хітів Джона Леннона, Еріка Клептона, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Ніни Сімоне тощо.

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Місцями вистава нагадувала формат ток-шоу, а інколи – концерту – адже глядачі під час переспівів відомих хітів у виконанні Весельського та Чуприненко пробивали ногами у такт та, здається, що готові були зірватися зі своїх стільців, щоб приєднатися до танців акторів на килимі.

Кому ж довірили зіграти майстра Муракамі? – Усім. Муракамі – це збірний образ вистави. Моментами глядач може заплутатися, адже акторка Христя Дейлик, яка на початку грає дружину Муракамі згодом приміряє на себе образ самого письменника. Втім, молода актриса, відома за фільмом Вулкан, на відмінно впоралася із режисерським завданням. В якусь мить для неї не проблема стати навіть Ернестом Гемінгуеєм чи Скоттом Фіцджеральдом.

Ця історія не тягне на фінал, як буває у фільмах із Сільвестром Сталлоне. Це не ця історія, а може й ця?

Вистава 120 ударів на хвилину наче створена для всіх, хто прогавив весну 2020 року через пандемію, не зробив ковток того самого весняного повітря. Робота Весельського залишає післясмак свіжості, морського бризу та рок-н-ролу. Актори задали драйв, і під час перегляду, глядач, котрий засумував від концертів live захоче зірватися зі свого стільця, щоб не просто пробивати ритм ногою, а танцювати.

У погоні за свіжістю та новими враженнями ми рекомендуємо до перегляду виставу 120 ударів на хвилину. Актори Малого театру зроблять все, щоб ви відчули себе тим самим марафонцем або спробували пробігти життєвий шлях через творчість Харукі Муракамі. До того ж, як зазначає режисер вистави, глядачам, котрі ще не знайомі з творчістю японського письменника, не обов’язково перечитувати його книги перед походом до театру.

Найближчий показ прем’єрної вистави 120 ударів на хвилину у Малому театрі на вулиці Гончара, 33 відбудеться 22 серпня. Ціна квитка: 200 грн.

Марія Степанюк

Фото: Юрій Кулініч