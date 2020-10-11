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Факти / Україна / Суспільство

502 за добу: у Києві тримається високий показник хворих на Covid-19 (Оновлюється)

11 жовтня у Києві зафіксували 502 нових випадки зараження Covid-19.

Загалом у столиці 27 497 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 

За час пандемії вірус забрав життя 481 киянина, за добу – 12 хворих.

Одужати вдалося 9 702 мешканцям Києва, за день – 75 особам.

Захворіли:

  • 290 жінок віком від 19 до 85 років;
  • 188 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
  • 10 дівчаток від одного місяця до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли, зокрема, 17 медиків. До лікарень столиці потрапили 60 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 126, Оболонському — 82 та в Дніпровському районі – 65 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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