11 жовтня у Києві зафіксували 502 нових випадки зараження Covid-19.
Загалом у столиці 27 497 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За час пандемії вірус забрав життя 481 киянина, за добу – 12 хворих.
Одужати вдалося 9 702 мешканцям Києва, за день – 75 особам.
Захворіли:
- 290 жінок віком від 19 до 85 років;
- 188 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
- 10 дівчаток від одного місяця до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Захворіли, зокрема, 17 медиків. До лікарень столиці потрапили 60 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 126, Оболонському — 82 та в Дніпровському районі – 65 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.