Станом на 30 жовтня у Києві зафіксували 741 новий випадок коронавірусу.

Загалом у столиці 36 768 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 743 людей, за добу – 17 українців. Усього коронавірус подолали 12 639 мешканців Києва, за добу – 234 осіб.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: