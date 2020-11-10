Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 10 листопада у Києві зафіксували 747 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці 45 667 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з яких 894 стали летальними (22 смерті за останню добу).
Одужало за добу 337 киян, загалом 17 004.
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Захворіли:
- 417 жінок віком від 19 до 83 років;
- 292 чоловіка віком від 21 до 89 рокiв;
- 22 дівчинки від 1 до 17 років;
- 16 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 74 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 145, в Дніпровському — 103, у Подільському районі – 82 випадки.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.