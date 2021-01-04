Що приготувати на Різдво 7 січня 2021: продукти і страви

7 січня настане довгоочікуване Різдво. Святвечір напередодні Різдва є останнім днем довгого посту, на який заведено готувати 12 пісних страв, щоб вшанувати кожного з 12 апостолів.

У цей вечір готують голодну кутю, кожен інгредієнт якої є певним символом. Зерна символізують вічне життя, мед – міцне здоров’я і солодкість майбутнього життя, а мак з горіхами – добробут, достаток та родючість.

Натомість на саме Різдво застілля має бути пишним, на столі з’являються міцні напої, м’ясні страви, домашні ковбаси, солодощі.

Факти ICTV підготували для вас рецепти семи святкових страв з України та світу, які прикрасять світле свято Різдва і прийдуться будь-кому до смаку.

Різдвяний гусак з яблуками та чорносливом

Справжній король різдвяного застілля, апетитний та простий у приготуванні запечений гусак обов’язково сподобається вашим близьким.

Для приготування вам знадобиться:

ціла випатрана тушка гусака;

0.5 кг яблук;

150 г чорносливу;

спеції;

часник;

подрібнений імбир;

олія.

Добре промийте тушку та видаліть пеньки від пір’я, якщо вони є. Підготуйте суміш спецій, змішайте три столові ложки великої солі, чебрець, чорний та червоний перець за смаком, подрібнену паприку, імбир та ваші улюблені приправи. Ретельно змішайте, в суміш додайте кілька ложок олії та натерті на терці 3-4 зубці часнику та ще раз перемішайте до утворення однорідної маси.

Вимиту та просушену тушку гусака натріть зовні та зсередини, залиште в холодильнику в пакеті для запікання на ніч, щоб ретельно промаринувати.

Начинку готуємо безпосередньо перед запіканням. Яблука та чорнослив бажано обрати не дуже солодкі. Яблука нарізати на чверті, видалити насіння, чорнослив просто помити. Нафаршируйте гусака повністю, зав’яжіть пакет і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на дві години, потім розріжте та відкрийте пакет і готуйте ще 20 хвилин.

Форель у лаваші

Ця страва обов’язково припаде до смаку поціновувачам рибних страв. Для неї філе форелі очистьте від кісток і шкіри та поріжте на шматочки 10 см завдовжки та 2 см завтовшки, посипте сіллю, перцем та змажте соком лимона.

Великий лист лавашу розріжте на прямокутні шматочки 10 на 15 см, на коротший край покладіть шматочок форелі, трохи зелені та кілька шматочків вершкового масла, згорніть.

Викладіть рулетики в форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. За п’ять хвилин до кінця переверніть кожен рулетик на інший бік.

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Салат Різдвяний вінок

Якщо ви хочете приготувати не тільки смачний, а й красивий салат, цей варіант саме для вас.

200 г відвареного курячого філе нарізаємо невеликими шматочками. Три яйця, три варені картоплини, 100 г твердого сиру та дві моркви натираємо на тертці, не перемішуємо. Волоські горіхи подрібнюємо в блендері, а кріп ножем.

Всередину тарілки ставимо стакан, щоб наш салат мав форму вінка. Викладаємо по черзі шарами картоплю, філе, горіхи, сир, моркву та яйця, кожен шар змащуємо майонезом.

Виделкою коригуємо край та рясно прикрашаємо кропом, щоб вінок став ялинково зеленим.

М’ясний пиріг

М’ясний пиріг із пісочного тіста – святкова та смачна страва, яка неодмінно прикрасить різдвяний стіл.

Два жовтка збиваємо з 200 г підтопленого вершкового масла, цукром та сіллю. Додаємо 200 г сметани та розпушувач і починаємо вводити борошно, потрохи вимішуючи. Всього в тісто потрібно додати 300 г борошна, під час подальшого замішування руками можна додати ще 50. Готове тісто відправляємо в холодильник на півтори години.

Для начинки робимо фарш з відвареної свинячої лопатки, додаємо часник. На пательні робимо зажарку з цибулі, в яку додаємо паприку, кмин, та улюблені спеції. Змішуємо цибулю з фаршем, підсолюємо, додаємо кілька ложок бульйону для соковитості.

У змащену олією форму викладаємо розкачану більшу частину тіста, в середину додаємо начинку та рівномірно розподіляємо. Іншу частину розкачуємо, накриваємо пиріг та робимо защипи на краях.

Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 40-50 хвилин.

Різдвяне горіхове печиво

Це печиво пахне по-різдвяному, горіхами й імбиром, а готується дуже просто.

70 г фундука подрібнюємо в блендері до дрібної крихти, половину відсипаємо. У те, що залишилось, додаємо 50 г цукру, одну чайну ложку ванільного цукру, трошки солі й кардамон та подрібнюємо ще раз. Після цього додаємо 50 г вершкового масла та одне яйце, перемішуємо.

В отриману масу поступово додаємо 100 г борошна і замішуємо тісто, залишаємо в холоді на годину.

Потім розділяємо та катаємо невеликі кульки, які обвалюємо в тій горіховій крихті, яку відсипали на початку. Викладаємо печиво в форму на папір для випікання і ставимо в нагріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Запечені яблука з медом та горіхами

Для дітей можна приготувати корисні різдвяні ласощі без цукру. Для цього в яблуці вирізаємо хвостик, робимо неглибокий отвір діаметром до 2 см. В отвір вкладаємо кілька улюблених горішків та півложки меду.

Яблука викладаємо в форму та випікаємо півгодини в розігрітій до 160-180 градусів духовці.

Імбирні пряники

Імбирні пряники – традиційний різдвяний десерт у багатьох країнах. Для його приготування 100 г маргарину слід розтерти з 200 г коричневого цукру, додати мед, одне яйце і дві столові ложки води. В окремій ємності змішати 430 г борошна, чверть чайної ложки розпушувача, дві чайні ложки сушеного імбиру та кориці.

Поступово змішуємо вологу суміш із борошном і замішуємо тісто, охолоджуємо до двох годин.

Розкачуємо тісто і вирізаємо пряники бажаної форми, відправляємо в розігріту духовку на 10 хвилин.