Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 1 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 161 особи. Загалом у столиці підтвердили 128 550 випадків інфікування.
За добу померло п’ять людей, за час пандемії коронавірус забрав життя 2 370 киян.
Одужало за добу 764 людини, загалом – 69 322 мешканця Києва.
Захворіли:
- 82 жінки віком від 18 до 88 років;
- 73 чоловіки віком від 19 до 81 років;
- дві дівчинки віком 5 та 7 років;
- чотири хлопчики від 1 до 11 років.
До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 70, в Дарницькому — 48 та в Святошинському – 12.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.