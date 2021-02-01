Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 1 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 161 особи. Загалом у столиці підтвердили 128 550 випадків інфікування.

За добу померло п’ять людей, за час пандемії коронавірус забрав життя 2 370 киян.

Одужало за добу 764 людини, загалом – 69 322 мешканця Києва.

Захворіли:

82 жінки віком від 18 до 88 років;

73 чоловіки віком від 19 до 81 років;

дві дівчинки віком 5 та 7 років;

чотири хлопчики від 1 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 70, в Дарницькому — 48 та в Святошинському – 12.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: