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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

161 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 1 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 161 особи. Загалом у столиці підтвердили 128 550 випадків інфікування.

161 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

За добу померло п’ять людей, за час пандемії коронавірус забрав життя 2 370 киян.

Одужало за добу 764 людини, загалом – 69 322 мешканця Києва.

Захворіли:

  • 82 жінки віком від 18 до 88 років;
  • 73 чоловіки віком від 19 до 81 років;
  • дві дівчинки віком 5 та 7 років;
  • чотири хлопчики від 1 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 70, в Дарницькому — 48 та в Святошинському – 12.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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