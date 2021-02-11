Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 11 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 335 осіб. Загалом у столиці 131 199 хворих на Covid-19.

За останню добу 11 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 484 летальних випадки. 623 людини подолали коронавірус. За весь час пандемії 83 307 осіб одужали від Covid-19.

Хто захворів:

191 жінка віком від 18 до 88 років;

124 чоловіка віком від 18 до 89 рокiв;

10 дівчаток віком від 10 місяців до 18 років;

10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (80), Деснянському (71) та Дарницькому (48) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: