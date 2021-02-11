Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 11 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 335 осіб. Загалом у столиці 131 199 хворих на Covid-19.
За останню добу 11 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 484 летальних випадки. 623 людини подолали коронавірус. За весь час пандемії 83 307 осіб одужали від Covid-19.
Хто захворів:
- 191 жінка віком від 18 до 88 років;
- 124 чоловіка віком від 18 до 89 рокiв;
- 10 дівчаток віком від 10 місяців до 18 років;
- 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (80), Деснянському (71) та Дарницькому (48) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.