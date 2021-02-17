Станом на 17 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 366 людей. Всього у столиці 132 834 випадки зараження на Covid-19.
За добу у столиці померло 14 пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 546 померлих. Водночас одужати вдалося 1 050 хворим, загалом – 89 427.
Захворіли:
- 222 жінки віком від 19 до 87 років
- 127 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв
- 10 дівчаток віком від 4 до 15 років та 7 хлопчиків від 4 до 16 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (88), Деснянському (85) та в Дніпровському (52).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.