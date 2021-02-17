Станом на 17 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 366 людей. Всього у столиці 132 834 випадки зараження на Covid-19.

За добу у столиці померло 14 пацієнтів з Covid-19, загальна кількість збільшилась до 2 546 померлих. Водночас одужати вдалося 1 050 хворим, загалом – 89 427.

Захворіли:

222 жінки віком від 19 до 87 років

127 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв

10 дівчаток віком від 4 до 15 років та 7 хлопчиків від 4 до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (88), Деснянському (85) та в Дніпровському (52).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: