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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

208 випадків за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 27 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 208 людей. Загалом у столиці небезпечним вірусом хворіють 137 864 людей.

коронавірус в україні

Хто захворів

  • 112 жінок віком від 22 до 89 років;
  • 77 чоловіків віком від 19 до 79 років;
  • 12 дівчаток віком від 1 до 17 років;
  • 7 хлопчиків від 7 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (61), Дніпровському (34) та Оболонському (27).

За останню добу у столиці зафіксували 14 летальних випадків від вірусу, за весь час пандемії 2 657 людей померли від коронавірусу.

Госпіталізували 46 пацієнтів. За добу вірус вже змогли подолати 63 людей, загалом 93 834 людей одужали від коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 347 849 осіб, одужали 1 170 023 людей та провели 6 906 179 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

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