Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на 27 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 208 людей. Загалом у столиці небезпечним вірусом хворіють 137 864 людей.

Хто захворів

112 жінок віком від 22 до 89 років;

77 чоловіків віком від 19 до 79 років;

12 дівчаток віком від 1 до 17 років;

7 хлопчиків від 7 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (61), Дніпровському (34) та Оболонському (27).

За останню добу у столиці зафіксували 14 летальних випадків від вірусу, за весь час пандемії 2 657 людей померли від коронавірусу.

Госпіталізували 46 пацієнтів. За добу вірус вже змогли подолати 63 людей, загалом 93 834 людей одужали від коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 347 849 осіб, одужали 1 170 023 людей та провели 6 906 179 ПЛР-тестувань.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: