Станом на 3 березня коронавірус у Києві виявили ще у 655 людей. Загалом у столиці на небезпечний вірус хворіють 139 138 людей.

За добу зафіксували 25 летальних випадків, всього – 2 697. Водночас подолати хворобу вдалося 95 385 хворим, за добу їхня кількість збільшилась ще на 789 пацієнтів.

Захворіли:

353 жінки віком від 18 до 92 років

252 чоловіка віком від 20 до 87 рокiв

28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчика від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 364 705 людей, одужали 1 182 036 людей та провели 6 983 925 ПЛР-тестувань.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: