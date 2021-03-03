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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

655 випадків за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 3 березня коронавірус у Києві виявили ще у 655 людей. Загалом у столиці на небезпечний вірус хворіють 139 138 людей.

Коронавирус, карантин

За добу зафіксували 25 летальних випадків, всього – 2 697. Водночас подолати хворобу вдалося 95 385 хворим, за добу їхня кількість збільшилась ще на 789 пацієнтів.

Захворіли: 

  • 353 жінки віком від 18 до 92 років
  • 252 чоловіка віком від 20 до 87 рокiв
  • 28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчика від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 364 705 людей, одужали 1 182 036 людей та провели 6 983 925 ПЛР-тестувань.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

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