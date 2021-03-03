Станом на 3 березня коронавірус у Києві виявили ще у 655 людей. Загалом у столиці на небезпечний вірус хворіють 139 138 людей.
За добу зафіксували 25 летальних випадків, всього – 2 697. Водночас подолати хворобу вдалося 95 385 хворим, за добу їхня кількість збільшилась ще на 789 пацієнтів.
Захворіли:
- 353 жінки віком від 18 до 92 років
- 252 чоловіка віком від 20 до 87 рокiв
- 28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчика від 3 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (127), Дарницькому (106) та Дніпровському (64).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 364 705 людей, одужали 1 182 036 людей та провели 6 983 925 ПЛР-тестувань.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.