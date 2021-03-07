Станом на 7 березня у Києві за добу виявили 432 нових випадки коронавірусу. За весь період пандемії хворобу діагностували у 142 030 мешканців столиці.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 14 людей, загальна кількість летальних випадків – 2 767. Подолали хворобу 96 328 киян, за останню добу одужала 41 людина.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: