Удари РФ по Херсону та $45 млрд допомоги Україні від США у 2023 році: що відбувається на 304-й день війни (онлайн)

Тероборона Сумщини знищила російську диверсійну групу.

На звільнених територіях виявили 54 катівні, де окупанти знущались з українців.

В Укренерго повідомили, що дефіцит в енергосистемі України зменшився, але ще суттєвий.

Окупанти обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК, в результаті чого є один загиблий та один поранений.

У Києві припиняють рух трамваїв та тролейбусів через дефіцит електроенергії, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Голова Моссаду заявив, що Іран збирається розширити таємне постачання передових озброєнь до РФ.