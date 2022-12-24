Удари РФ по Херсону та $45 млрд допомоги Україні від США у 2023 році: що відбувається на 304-й день війни (онлайн)
Тероборона Сумщини знищила російську диверсійну групу.
На звільнених територіях виявили 54 катівні, де окупанти знущались з українців.
В Укренерго повідомили, що дефіцит в енергосистемі України зменшився, але ще суттєвий.
Окупанти обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК, в результаті чого є один загиблий та один поранений.
У Києві припиняють рух трамваїв та тролейбусів через дефіцит електроенергії, повідомив міський голова Віталій Кличко.
Голова Моссаду заявив, що Іран збирається розширити таємне постачання передових озброєнь до РФ.
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