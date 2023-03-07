Березень, 07 в 13:26

Нещодавно Верховній Раді України запропонували дозволити виїжджати за кордон під час дії воєнного стану студентам іноземних вишів, спортсменам та іншим громадянам, котрі підлягають мобілізації.

Один із таких законопроєктів – №9074. Що відомо про законопроєкт №9074 і що він змінить – читайте в матеріалі.

Що змінить законопроєкт №9074

Зараз дивляться

Адвокат Олександр Жовтан зазначає, що документом №9074 пропонується забезпечити можливість українським спортсменам виїжджати за кордон в умовах воєнного стану для участі в міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Документ стосується не лише спортсменів, а й інших військовозобов’язаних громадян.

Тобто, цей закон стосується чоловіків, які не підлягають призову під час мобілізації. А за кордон зможуть виїхати, наприклад, студенти.

Для виїзду за кордон необхідно буде отримати письмове погодження з військкомату, а також нотаріально засвідчений письмовий обов’язок повернутися в Україну не пізніше, ніж за 30 днів після виїзду.

Громадяни, які не повернуться у зазначений термін, все ж будуть нести відповідальність. При тому, можна буде відкупитися від такої відповідальності шляхом перерахування коштів на ЗСУ (один прожитковий мінімум – за один день прострочення).

Також рекомендують чітко закріпити в законодавстві заборону перешкоджати громадянам, які не підлягають мобілізації, виїжджати за кордон.