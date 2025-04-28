Літні канікули у Києві: дати початку відпочинку

Дати початку літніх канікул визначені постановою Кабінету Міністрів України №841 від 23 липня 2024 року, яка також встановлює дату завершення навчального року – 30 червня 2025 року. Але школи можуть самостійно встановлювати дату початку літнього відпочинку.

Факти ICTV дізнавалися, коли у школах Києва розпочнуться літні канікули.

Коли розпочнуться літні канікули у Києві у 2025 році

Завершення навчального року у Києві у 2025 році відбудеться 30 травня. Після цього учні ще продовжать навчання протягом червня для завершення програм, ліквідації академічних заборгованостей або підготовки до іспитів.

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За рекомендаціями Київської міської влади другий семестр триватиме до 30 травня 2025 року. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що для подолання можливих освітніх втрат і розривів новий навчальний рік передбачає не лише проведення уроків, а й організацію додаткових занять, індивідуальних та групових консультацій, навчальних екскурсій, проєктної діяльності та інших заходів.

Отже тривалість літніх канікул у 2025 році не зміниться. Літні канікули у Київській області триватимуть орієнтовно три місяці – з 1 червня до 31 серпня. Це стандартний термін, який не змінився порівняно з попередніми роками.

Особливості організації канікул в умовах воєнного стану

У зв’язку з воєнним станом та можливими перебоями з електропостачанням, окремі школи можуть коригувати дати та тривалість канікул, враховуючи поточну ситуацію. Це означає, що в деяких навчальних закладах дати початку та завершення канікул можуть бути змінені. Педагогічні ради шкіл ухвалюють ці рішення.

Після завершення навчання школярів чекають приємні події: молодші учні відпочиватимуть у пришкільних таборах, дев’ятикласники отримають атестати про базову середню освіту, а одинадцятикласники продовжать складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

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Джерело : КМДА

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