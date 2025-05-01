Літні канікули у Києві: дати початку відпочинку

Дати початку літніх канікул визначені постановою Кабінету Міністрів України №841 від 23 липня 2024 року, яка також встановлює дату завершення навчального року – 30 червня 2025 року. Але школи можуть самостійно встановлювати дату початку літнього відпочинку.

Факти ICTV дізнавалися, коли у школах Києва розпочнуться літні канікули.

Коли розпочнуться літні канікули у Києві у 2025 році

Завершення навчального року у Києві у 2025 році відбудеться 30 травня, а у школах пролунає останній дзвоник.

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За повідомленням КМДА, впродовж травня для учнів 11-х класів запроваджується індивідуально-груповий формат навчання замість традиційних уроків. Це дасть змогу зосередитись на ключових предметах, необхідних для подальшого вступу.

Із 31 травня по 30 червня для учнів 1–10-х класів організують компенсаторні заняття, літні творчі курси, мовні клуби, практичні заняття з предмета “Захист України” тощо.

Документи про освіту видаватимуть за таким графіком: 2–6 червня – свідоцтва про початкову освіту;

11–14 червня – свідоцтва про базову середню освіту;

18–21 червня – свідоцтва про повну загальну середню освіту.

Особливості організації канікул в умовах воєнного стану

У зв’язку з воєнним станом та можливими перебоями з електропостачанням, окремі школи можуть коригувати дати та тривалість канікул, враховуючи поточну ситуацію. Це означає, що в деяких навчальних закладах дати початку та завершення канікул можуть бути змінені. Педагогічні ради шкіл ухвалюють ці рішення.

Після завершення навчання школярів чекають приємні події: молодші учні відпочиватимуть у пришкільних таборах, дев’ятикласники отримають атестати про базову середню освіту, а одинадцятикласники продовжать складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

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Джерело : КМДА

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