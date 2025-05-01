Літні канікули у Києві: дати початку відпочинку
Дати початку літніх канікул визначені постановою Кабінету Міністрів України №841 від 23 липня 2024 року, яка також встановлює дату завершення навчального року – 30 червня 2025 року. Але школи можуть самостійно встановлювати дату початку літнього відпочинку.
Факти ICTV дізнавалися, коли у школах Києва розпочнуться літні канікули.
Коли розпочнуться літні канікули у Києві у 2025 році
Завершення навчального року у Києві у 2025 році відбудеться 30 травня, а у школах пролунає останній дзвоник.
За повідомленням КМДА, впродовж травня для учнів 11-х класів запроваджується індивідуально-груповий формат навчання замість традиційних уроків. Це дасть змогу зосередитись на ключових предметах, необхідних для подальшого вступу.
Із 31 травня по 30 червня для учнів 1–10-х класів організують компенсаторні заняття, літні творчі курси, мовні клуби, практичні заняття з предмета “Захист України” тощо.
- Документи про освіту видаватимуть за таким графіком: 2–6 червня – свідоцтва про початкову освіту;
- 11–14 червня – свідоцтва про базову середню освіту;
- 18–21 червня – свідоцтва про повну загальну середню освіту.
Особливості організації канікул в умовах воєнного стану
У зв’язку з воєнним станом та можливими перебоями з електропостачанням, окремі школи можуть коригувати дати та тривалість канікул, враховуючи поточну ситуацію. Це означає, що в деяких навчальних закладах дати початку та завершення канікул можуть бути змінені. Педагогічні ради шкіл ухвалюють ці рішення.
Після завершення навчання школярів чекають приємні події: молодші учні відпочиватимуть у пришкільних таборах, дев’ятикласники отримають атестати про базову середню освіту, а одинадцятикласники продовжать складання національного мультипредметного тесту (НМТ).