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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Китайский Новый год 2021: дата, традиции, ритуалы

Ни для кого не секрет, что в Китае отмечают не один Новый год, а два. Китайский Новый год празднуют позже и длится он целую неделю. 

Этот Новый год китайцы называют праздником Весны, отмечают его строго в традиционном стиле, со всей семьей. 

У этого праздника нет строгой даты, обычно она припадает на промежуток между 21 января и 20 февраля. В этот раз выходные начинаются с 12 февраля, а закончатся 18. 

По восточному календарю этот год будет уже не 2021-м, а 4719-м, его покровителем станет белый металлический Бык. Это животное обладает решительностью, трудолюбием, уравновешенностью, волей и уверенностью. Поэтому в год Быка лучше уделить внимание своей карьере и здоровью, однако ждать легкого заработка не стоит.

Китайский Новый год 2021: традиции, ритуалы, что можно и нельзя делать

Традиции китайского Нового года

Китайский Новый год — это праздник воссоединения, люди съезжаются со всей страны, чтобы увидеться с родными. Корни этого праздника уходят на несколько тысячелетий и начинаются с древней китайской легенды о чудовище Нянь. 

Нянь — ужасное чудовище с рогами дракона, которое накануне каждого Нового года выходило из морской пучины и опустошало целые деревни. Жители стали уходить в горы в этот день, чтобы переждать нападение, пока в деревню Тао Хуа не пришел седой старец, который попросил остаться на ночь в одном из пустых домов.

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Когда люди вернулись в свои деревни, они обнаружили, что все дома целы, а Нянь, испугавшись, ушел. Старик рассказал людям, что чудище до смерти боится громкого смеха, радости, хлопушек и красного цвета. 

Поэтому главная китайская традиция — украшать дома и улицы красными фонариками и хлопушками, а также собираться всей семьей, взрывать фейерверки и веселится. 

Китайский Новый год 2021: традиции, ритуалы, что можно и нельзя делать

Что можно делать на китайский Новый год 

  • Новый год у китайцев принято встречать в красном нижнем белье; 
  • Чтобы простимулировать успех, близким дарят красный конверт с деньгами;
  • Можно также дарить парные предметы, чтобы привлечь семейное благополучие;
  • Приобрести фигурку покровителя наступающего года — отличная примета, она задобрит Быка и принесет удачу.

Чего нельзя делать на китайский Новый год 

Чтобы фортуна не отвернулась от вас, нужно соблюдать древние китайские приметы: 

  • В первые три дня нельзя мыть голову и полы — это смоет удачу в новом году;
  • Нельзя перед Новым годом брать или давать  деньги в долг, новую жизнь нужно начинать без долгов;
  • Попытайтесь успокоить детей в новогоднюю ночь, их плач отпугивает удачу;
  • Избегайте числа четыре, оно считается несчастливым.

Китайский Новый год 2021: традиции, ритуалы, что можно и нельзя делать

Заканчивается Новый год торжественным запуском китайских фонариков, этот ритуал считается одним из самых важных, а еще он очень зрелищный. Тысячи фонариков одновременно поднимаются в воздух, висят гирляндами на каждой улице. В день праздника фонариков принято готовить традиционное блюдо юаньсяо — суп со сладкими галушками. 

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