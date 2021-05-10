Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів країни. Справа стосується причетності РФ до збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 у Донецькій області у липні 2014 року.

Разом зі скаргою Кабмін надасть всю інформацію щодо катастрофи МН17. Таким чином влада країни підтримує родичів жертв рейсу малайзійського пасажирського літака.

– Досягнення справедливості щодо 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх родичів є і залишається найвищим пріоритетом для Кабінету міністрів. Крок, який ми робимо сьогодні, подавши справу до ЄСПЛ і тим самим підтримавши скарги найближчих родичів, наскільки це можливо, наближає нас до нашої мети, – йдеться у заяві.

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Влада Нідерландів разом з Австралією притягнула Росію до відповідальності за збиття літака у 2018 році. Уряд Нідерландів має на меті знайти чесне та справедливе рішення, яке буде відповідати важкості трагедії.

Збиття рейсу МН17

Катастрофа малайзійського літака Boeing 777 сталася 17 липня 2014 року. Літак виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур.

Під час польоту у нього потрапила ракета з комплексу Бук. Всі 298 осіб, які були на борту, загинули.

Розгляд справи триває досі – серед обвинувачених троє громадян Росії та один українець. Згідно з висновками міжнародної слідчої групи, літак збили з комплексу російських військових у Курську. Росія свою причетність заперечує.

Нещодавно у Нідерландах оприлюднили нові деталі катастрофи літака рейсу МН17.

Джерело: Кабмін Нідерландів