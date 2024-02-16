Чи можна отримати тимчасовий захист вдруге: які країни приймають українців

В українців, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, може виникнути необхідність змінити країну, або на деякий час повернутись на батьківщину. Це може призвести до втрати наданого тимчасового захисту і соціальної допомоги.

Про те, чи можна отримати тимчасовий захист вдруге, в яких країнах та на яких умовах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна отримати тимчасовий захист вдруге – умови

Згідно з Директивою Євросоюзу про тимчасовий захист, отримати його можуть українці, які залишили батьківщину після 24 лютого 2022 року. Документ про надання тимчасового захисту видається країною, що приймає біженців, терміном на один рік, але його можуть продовжити, якщо війна триватиме довше, тобто зберігаються перешкоди для повернення громадян України додому.

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Крім того, п. 4 ст. 26 Директиви передбачає можливість змінити країну тимчасового захисту. Для цього необхідно анулювати вже наданий тимчасовий захист і отримати відповідний документ. Після цього біженцям припиняють виплати соціальної допомоги, а також скасовується їх право на працевлаштування.

Після скасування тимчасового захисту українці з біометричним паспортом можуть перебувати в країнах Шенгенської зони не більше 90 днів, протягом яких вони повинні або повернутися додому, або отримати тимчасовий захист повторно в іншій державі.

Чи можна отримати тимчасовий захист вдруге та додаткові умови надання – кожна європейська країна встановлює самостійно. Тому варто спочатку з’ясувати правила реєстрації біженців у консульстві країни, де ви хочете отримати тимчасовий захист. До того ж, кожен випадок розглядається індивідуально, а остаточне рішення щодо повторного прихистку залишається за державою, яка його надає.

Директива про тимчасовий захист не діє у країнах, асоційованих із Шенгеном – Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. У цих державах діють інші умови захисту для українських біженців.

Де можна отримати тимчасовий захист вдруге – список країн

Деякі країни створили сприятливіші умови для надання тимчасового захисту, ніж інші. Але все одно у кожній з них є додаткові умови для отримання прихистку.

Серед держав, де можна отримати тимчасовий захист вдруге:

Німеччина . Рішення про надання тимчасового захисту приймається міграційною службою на місцевому рівні, тому умови в різних містах та землях можуть відрізнятися. Одне правило діє на всій території країни – самостійно обрати місце проживання можуть лише ті, хто переїжджає до родичів, усіх інших Центр первинного прийому розподіляє у населені пункти на власний розсуд. На сайті федерального міграційного відомства можна знайти докладну інформацію щодо тимчасового прихистку українською мовою.

Нідерланди . Надають повторний тимчасовий захист за умови відмови від нього в іншій країні. Тож перед виїздом з попередньої країни треба подбати про оформлення необхідних документів про скасування наданого статусу.

Румунія . Надає українцям повторний тимчасовий захист. Усю необхідну інформацію можна отримати на сайті Dopomoha.ro, який доступний українською мовою.

Іспанія . Для отримання повторного тимчасового захисту біженці мають звернутися до одного з Центрів CREADE, що розташовані в Аліканті, Барселоні, Мадриді та Малазі. Місце проживання визначається на розсуд уповноважених чиновників, а додаткову інформацію для біженців українською мовою можна знайти на сайті поліції.

Португалія . Для отримання повторного тимчасового захисту необхідно скасувати його у тій країні, де він був отриманий вперше, і надати цьому документальне підтвердження. Для підтримки українців у Португалії створено україномовний портал PortugalForUkraine, де можна знайти всю необхідну інформацію і контакти.

Хорватія . Повторний прихисток надається за умови відмови від попереднього статусу в іншій державі. Подати заявку на тимчасовий захист можна онлайн на сайті Croatia4Ukraine.

Які країни не надають тимчасовий захист вдруге

На питання, чи можна отримати тимчасовий захист вдруге в усіх країнах Європи, відповідь, на жаль, одна – ні.

Українцям, які після початку війни отримали тимчасовий захист в одній з країн Європи, вдруге його не нададуть у наступних країнах:

Чехія . У тимчасовому захисті відмовлять і тим, хто мав дозвіл на проживання чи довгострокову візу понад 90 днів, зокрема у Великій Британії та Канаді.

Польща . Скасувала надання повторного захисту у 2023 році. Але українцям дозволено перебування на території Польщі без отримання соціальної підтримки.

Швейцарія . Відмовляє у повторному тимчасовому захисті в більшості випадків. Виключення можуть зробити для тих, хто хоче переїхати з Польщі або Німеччини – країн, які відчувають перенавантаження через потік біженців.

Норвегія . Чи можна отримати тимчасовий захист вдруге у Норвегії? Ні, за будь-яких умов.

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