США заморозили військову допомогу Україні – Джейк Салліван

Радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван вважає, що загроза Україні збоку Росії вщухла, тому Сполучені Штати заморозили виділення цих $100 млн.

Салліван пояснив, що Конгрес затвердив $275 млн доларів військової допомоги України на 2021 фінансовий рік, що завершується 30 вересня, і станом на зараз її Києву надали в повному обсязі.

– США надали Україні допомогу в розмірі $275 млн і пообіцяли виділити ще $100 млн, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові $100 млн, – пояснив він.

Радник Джо Байдена з нацбезпеки назвав нонсенсом думку про те, що США відмовляються від будь-якої допомоги у сфері безпеки з боку України.

Салліван запевнив, що якщо Росія зробить агресивні дії знову, то США готові допомогти.

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У Женеві 16 червня відбулася зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

Серед низки питань, які обговорювали лідери, було й українське. Зокрема, Джо Байден заявив про непорушну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.