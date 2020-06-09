Станом на 9 червня у Києві зафіксували 3 523 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 33 людини захворіли на Covid-19, серед них – 1 медик.

За період пандемії у столиці 79 людей померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли за останню добу:

20 жінок віком від 19 до 82 рокiв;

12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв;

1 хлопчик, якому 9 років.

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Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 460 хворих;

Шевченківський район – 248 хворих;

Солом’янський район – 321 хворий;

Дніпровський район – 360 хворих;

Святошинський район – 281 хворих;

Деснянський район – 407 хворих;

Подільський район – 235 хворих;

Голосіївський район – 273 хворих;

Оболонський район – 273 хворих;

Дарницький район – 665 хворий.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Станом на 6 червня в Україні зафіксували 550 нових випадків коронавірусу Covid-19.

Згідно зі статистикою, коронавірус підтверджений у 26 514 осіб. З них 777 пацієнтів померли. Вилікуватися змогли 11 812 осіб.