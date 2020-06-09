Станом на 9 червня у Києві зафіксували 3 523 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 33 людини захворіли на Covid-19, серед них – 1 медик.
За період пандемії у столиці 79 людей померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли за останню добу:
- 20 жінок віком від 19 до 82 рокiв;
- 12 чоловікiв від 19 до 73 рокiв;
- 1 хлопчик, якому 9 років.
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Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 460 хворих;
- Шевченківський район – 248 хворих;
- Солом’янський район – 321 хворий;
- Дніпровський район – 360 хворих;
- Святошинський район – 281 хворих;
- Деснянський район – 407 хворих;
- Подільський район – 235 хворих;
- Голосіївський район – 273 хворих;
- Оболонський район – 273 хворих;
- Дарницький район – 665 хворий.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Станом на 6 червня в Україні зафіксували 550 нових випадків коронавірусу Covid-19.
Згідно зі статистикою, коронавірус підтверджений у 26 514 осіб. З них 777 пацієнтів померли. Вилікуватися змогли 11 812 осіб.