Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

22 червня 2020 року у Києві виявили 4 368 випадків коронавірусу.

За останню добу – 43 людини захворіли на Covid-19.

Хто захворів:

21 жінка – від 24 до 92 років;

17 чоловіків – від 19 до 100 років;

дівчина 17 років і чотири хлопчики – від 4 до 11 років.

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Найбільше нових випадків захворювання виявили у Шевченківському, Дніпровському та Деснянському районах – по сім випадків.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 516 хворих;

Шевченківський район – 344 хворих;

Солом’янський район – 415 хворих;

Дніпровський район – 446 хворих;

Святошинський район – 373 хворих;

Деснянський район – 509 хворих;

Подільський район – 311 хворих;

Голосіївський район – 332 хворих;

Оболонський район – 375 хворих;

Дарницький район – 747 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

22 червня 2020 року в Україні коронавірус діагностували у 37 241 людини, за минулу добу – 681 новий випадок.

За період пандемії від вірусу померли 1 012 людей, за останню добу – 10. Одужали від хвороби 16 642 пацієнти, 133 – за минулу добу.

Загалом хворіють 58% жінок і 42% чоловіків.