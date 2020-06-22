Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

22 червня 2020 року у Києві виявили 4 368 випадків коронавірусу.
За останню добу – 43 людини захворіли на Covid-19.
Хто захворів:
- 21 жінка – від 24 до 92 років;
- 17 чоловіків – від 19 до 100 років;
- дівчина 17 років і чотири хлопчики – від 4 до 11 років.
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Найбільше нових випадків захворювання виявили у Шевченківському, Дніпровському та Деснянському районах – по сім випадків.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 516 хворих;
- Шевченківський район – 344 хворих;
- Солом’янський район – 415 хворих;
- Дніпровський район – 446 хворих;
- Святошинський район – 373 хворих;
- Деснянський район – 509 хворих;
- Подільський район – 311 хворих;
- Голосіївський район – 332 хворих;
- Оболонський район – 375 хворих;
- Дарницький район – 747 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
22 червня 2020 року в Україні коронавірус діагностували у 37 241 людини, за минулу добу – 681 новий випадок.
За період пандемії від вірусу померли 1 012 людей, за останню добу – 10. Одужали від хвороби 16 642 пацієнти, 133 – за минулу добу.
Загалом хворіють 58% жінок і 42% чоловіків.