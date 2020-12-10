Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 10 грудня зафіксували 1 899 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці захворіли 86 437 осіб.

Захворіли:

1 069 жінок віком від 18 до 89 років

722 чоловіка віком від 19 до 85 років

61 дівчинка від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років;

захворів, зокрема, і 51 медик.

27 хворих померли. Усього від вірусу померли 1 525 киян. Одужали в столиці за добу 444 людини. Усього коронавірус подолали 26 847 мешканців Києва.

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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 138 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 356. У Дарницькому – 315 та в Деснянському районі – 313 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: