Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 10 грудня зафіксували 1 899 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці захворіли 86 437 осіб.
Захворіли:
- 1 069 жінок віком від 18 до 89 років
- 722 чоловіка віком від 19 до 85 років
- 61 дівчинка від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років;
- захворів, зокрема, і 51 медик.
27 хворих померли. Усього від вірусу померли 1 525 киян. Одужали в столиці за добу 444 людини. Усього коронавірус подолали 26 847 мешканців Києва.
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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 138 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 356. У Дарницькому – 315 та в Деснянському районі – 313 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.