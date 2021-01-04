Станом на 4 січня коронавірус у Києві виявили ще у 504 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 113 523 випадки Covid-19.

За добу померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 977 киян. Одужали за минулу добу 120 осіб. Усього коронавірус подолали 40 354 мешканці Києва.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, слід зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: