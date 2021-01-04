Станом на 4 січня коронавірус у Києві виявили ще у 504 осіб. Загалом у столиці зафіксовано 113 523 випадки Covid-19.
За добу померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 977 киян. Одужали за минулу добу 120 осіб. Усього коронавірус подолали 40 354 мешканці Києва.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, слід зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.