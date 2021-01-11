Станом на 11 січня коронавірус у Києві виявили ще у 371 людини, загалом захворіло 117 588. За минулу добу коронавірус забрав життя 12 людей, за період пандемії померло 2 089 мешканців столиці.

Водночас за останні 24 год вилікуватися вдалося 207 пацієнтам, загалом хворобу подолали 43 446 киян.

Читайте: Під час локдауну у Києві може змінитися інтервал руху транспорту

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: