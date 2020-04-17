По состоянию на 17 апреля в мире коронавирусом инфицировано 2 158 594 человека. Из них 115 533 пациентов умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 671 349 больных.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 184 948 человек, умерло 19 315.

В Италии по состоянию на 17 апреля инфицированы уже 168 941 человек.

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В Китае с начала пандемии 83 763 человека инфицированы Covid-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9.00 17 апреля известно о 4 161 больном в стране. Количество летальных исходов достигло 116. Выздоровело 186 человек.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.